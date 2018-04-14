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Властям Подмосковья стыдно за ситуацию со свалкой «Ядрово»
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Властям Подмосковья стыдно за ситуацию со свалкой «Ядрово» 

BFM.RU 14 апреля 2018
Фото: dp.ru
Власти Подмосковья извинились перед жителями Волоколамского района за ситуацию с мусорным полигоном «Ядрово». Об этом было объявлено на митинге у памятника саперам-героям под Волоколамском. Позицию правительства Московской области озвучил заместитель председателя местного кабмина Михаил Кузнецов, передает «Интерфакс». «Все, что я могу сделать, это извиниться перед вами от имени власти за то, что в последние месяцы свалка приносила вам столько бед, тревог и проблем. Мне очень стыдно за то, что мы не смогли это предотвратить. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы этого запаха в вашей жизни больше не было», — сказал чиновник.
Он напомнил, что в субботу, 14 апреля, закончился завоз мусора на полигон «Ядрово». В ближайшее время на полигоне будет проведена дегазация, а жителям выплатят компенсацию.
Утром в субботу полигон «Ядрово» принял последний мусоровоз, официально закрыв так называемую старую карту приемки отходов. Однако это не означает закрытия полигона в целом. После 14 апреля завоз мусора на свалку продолжится — его планируют осуществлять на «вторую карту» (новый участок) полигона, которая будет построена по современным технологиям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее пообещал, что на «вторую карту» «Ядрово» будут поступать отходы только из близлежащих районов.
Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам обратились десятки местных жителей. В регионе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.
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