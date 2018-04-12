Ещё
4500 человек обеспечат безопасность на «Фиште» во время ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

4500 человек обеспечат безопасность на «Фиште» во время ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, как будет обеспечена безопасность граждан во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Отметим, что 11 апреля, делегация Бельгии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный полос Королевства в России Жан Артур Режибо, посетила Сочи. Члены осмотрели стадион «Фишт» и познакомились с инфраструктурой муниципалитета. Посол высказал уверенность, что чемпионат мира в Олимпийской столице пройдет на высшем уровне.
По словам Кондратьева, все системы стадиона, отвечающие за безопасность и досмотр посетителей, работают на высоком уровне и высокой скорости.
Обеспечение комфорта и безопасности гостей и участников ЧМ является приоритетом в работе властей региона. Также особое внимание край уделяет гостеприимству, созданию комфортного климата, логистике, в том числе и транспортной.
Во время проведения матчей на «Фиште» за безопасность и комфорт зрителей будут отвечать 4500 человек.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Магазин с продукцией ЧМ по футболу открылся в Нижнем Новгороде В Петербурге к ЧМ-2018 отремонтируют 11 мостов Андрей Травников рассказал о кадровых изменениях в правительстве Новосибирской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото27
В WADA заявили о взятке России48
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение