4500 человек обеспечат безопасность на «Фиште» во время ЧМ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, как будет обеспечена безопасность граждан во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Отметим, что 11 апреля, делегация Бельгии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный полос Королевства в России Жан Артур Режибо, посетила Сочи. Члены осмотрели стадион «Фишт» и познакомились с инфраструктурой муниципалитета. Посол высказал уверенность, что чемпионат мира в Олимпийской столице пройдет на высшем уровне.

По словам Кондратьева, все системы стадиона, отвечающие за безопасность и досмотр посетителей, работают на высоком уровне и высокой скорости.

Обеспечение комфорта и безопасности гостей и участников ЧМ является приоритетом в работе властей региона. Также особое внимание край уделяет гостеприимству, созданию комфортного климата, логистике, в том числе и транспортной.

Во время проведения матчей на «Фиште» за безопасность и комфорт зрителей будут отвечать 4500 человек.