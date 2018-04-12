«Зальцбург» принимает «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы

«Зальцбург» — «Лацио»

Стадион: «Ред Булл Арена»

После результативного матча в Риме, где «Лацио» победил 4:2, «Зальцбург» постарается добыть победу с необходимым счетом на своем стадионе. На этой неделе «Рома» и «Ювентус» показали, что крупное поражение в первой игре — это совсем не приговор, в ответном матче можно постараться наверстать упущенное, «Зальцбургу» нужно победить лишь с разницей в два мяча.

Австрийцев мало кто ждал на столь поздней стадии. Времена, когда австрийские команды добивались успехов в еврокубках давно прошли. Именно «Зальцбург» является единственной австрийской командой, которая доходила до финала Кубка УЕФА . В 1994 году «Казино Зальцбург» проиграл «Интеру» в двух матчах с одинаковым счетом 1:0. Также в финалах ныне несуществующего Кубка обладателей Кубков играли «Рарид» (дважды) и «Аустрия». Все матчи были проиграны.

"Зальцбург" до встречи в Риме не проиграл в еврокубках ни одной встречи, выбив одного из фаворитов дортмундскую «Боруссию», также показали неплохой футбол в Риме, забив два мяча в гостях, вот только «Лацио» является одной из самых забивных команд Италии, хотя нередко играет в 5 защитников. Схема римской команды постоянно трансформируется с 3-5-2 на 5-3-2 или 5-4-1, но это не мешает «орлам» забивать большое количество голов. Чиро Иммобиле отправил в ворота соперников 27 голов в Серии А и 7 в Лиге Европы. Больше только у Арица Адурица, но он уже не сможет пополнить свой бомбардирский счет, так как «Атлетик» выбыл из борьбы за трофей.

Интересные факты противостояния:

"Зальцбург" и «Лацио» встречались три раза, две победы у австрийцев, одна у итальянцев.

"Зальцбург" сумел только один раз пройти итальянскую команду в матчах на выбывание. В Кубке УЕФА 03/04 австрийцы выбили «Удинезе», но затем они попали на «Парму» и проиграли оба матча с общей разницей 0:9.

"Лацио" ранее в Кубке УЕФА попадал на австрийские «Штурм» и «Рапид». Оба раза римляне проходили дальше.

Ориентировочный состав:

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Калета-Цар, Ромальо, Алмер, Ябо, Айдара, Бериша, Шлагер, Гулбрандсен, Даббур.

"Лацио": Стракоша, Баста, Филипе, Де Врей, Раду, Лулич, Альберто, Лукас, Милинкович-Савич, Андерсон, Иммобиле.

Прогноз на матч:

Вполне вероятно, что команды сыграют результативно и в Австрии, «Зальцбургу» необходимо играть активно, чтобы забить как минимум два мяча, «Лацио» может играть на контратаках. «Быки» практически не уступали сопернику в Риме, они нанесли 14 ударов по воротам (у итальянцев 18), поэтому вполне могут доставить проблемы команде Индзаги.

Букмекеры предлагают на победу «Зальцбурга» коэффициент 2.30, на ничью — 3.75, на «Лацио» — 3.00.