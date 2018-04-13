Ещё
Владивосток станет первым городом в РФ, куда доставят кубок чемпионата мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Владивосток станет первым городом в РФ, куда доставят кубок чемпионата мира по футболу
Primpress
54 минуты назад
Комментарии
Фото:
Primpress
Главный трофей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 доставят во Владивосток из Японии 1 мая, сообщает PRIMPRESS.
По словам руководителя проекта Ольги Воробьевой, на территории России кубок побывает в девяти городах, первый город — это Владивосток.
Primpress: последние новости
Это видео, снятое в приморском дворе, пересматривают по несколько раз
Пока мы спали: причины санкций, гонорар Нурмагомедова, худшие фильмы лучших режиссеров
Жительница Приморья, использовав классическую схему с пятитысячной купюрой, обманула официанта
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото
95
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»
19
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
50
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон
Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей
Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол
Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение