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Владивосток станет первым городом в РФ, куда доставят кубок чемпионата мира по футболу
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Владивосток станет первым городом в РФ, куда доставят кубок чемпионата мира по футболу 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
Главный трофей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 доставят во Владивосток из Японии 1 мая, сообщает PRIMPRESS.
По словам руководителя проекта Ольги Воробьевой, на территории России кубок побывает в девяти городах, первый город — это Владивосток.
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