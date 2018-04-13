Владивосток станет первым городом в РФ, куда доставят кубок чемпионата мира по футболу

Главный трофей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 доставят во Владивосток из Японии 1 мая, сообщает PRIMPRESS.

По словам руководителя проекта Ольги Воробьевой, на территории России кубок побывает в девяти городах, первый город — это Владивосток.