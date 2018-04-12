Сергей Кирьяков: ЦСКА нужно цепляться даже за теоретические шансы в матче с «Арсеналом»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы ЦСКА в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Арсеналом».

«ЦСКА всегда славился именно тем, что мог добиваться результата даже в самых безвыходных ситуациях, — приводят «Известия» слова Нигматуллина. — Армейцам нечего терять, и в этом плане им должно быть даже проще в психологическом плане.

А если красно-синим удастся забить быстрый гол, то, возможно, «Арсенал» дрогнет. В любом случае нужно бороться и, пока есть хотя бы теоретические шансы, стараться за них цепляться».

Напомним, в первом матче в Лондоне «Арсенал» одержал крупную победу со счетом 4:1.

Ответная игра пройдет 12 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — 22:05 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча