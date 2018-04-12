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Кьеллини жестом показывал, что «Реал» заплатил судье Майклу Оливеру
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Кьеллини жестом показывал, что «Реал» заплатил судье Майклу Оливеру 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после назначения пенальти в ворота туринцев на последней минуте ответного четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» активно жестикулировал в сторону игроков мадридцев, намекая на взятку судье.
Напомним, рефери указал на «точку» после падения полузащитника «Реала» Лукаса Васкеса в штрафной «Ювентуса». Судья посчитал, что защитник туринцев Мехди Бенатиа подтолкнул игрока мадридцев. Криштиану Роналду реализовал пенальти, который вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов (общий счёт — 4:3).
Фото взято из официального «твиттера» журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо.
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