Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал: надеемся на повторение римского чуда в Москве

ЦСКА Москва — «Арсенал». Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (12.04.2018, 22:05 мск).

Хочется надеяться, что футболисты ЦСКА смотрели ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и сумели осознать, что в футболе нет ничего невозможного. Первый матч в Лондоне наша команда проиграла «Арсеналу» со счётом 1:4. Предматчевые расклады такие же, какие имела «Рома» перед ответной встречей с «Барселоной». Букмекеры отдавали римлянам всего 3% вероятности на проход в полуфинал, но они смогли пройти. В нашу команду аналитики верят чуть больше — 4,60% вероятности на проход в следующий раунд. Возможно, подвиг «Ромы» повторить не удастся, но по крайней мере хотелось бы увидеть желание, и максимальную самоотдачу со стороны «армейцев» в попытках сотворить чудо.

ЦСКА Москва

В первом матче Виктор Ганчаренко явно переоценил возможности своей команды. Молодой и амбициозный наставник решил сыграть в гостях с «Арсеналом» бесстрашно сыграть в атакующий футбол, но не все футболисты были готовы к этому в первую очередь морально. Это обеспечило серьёзный дисбаланс в команде, разрывы между линиями и в линиях. В такой ситуации соперник, разумеется, мог уверенно вскрывать нашу возрастную оборону, и нужно благодарить футбольных богов, что всё закончилось лишь четырьмя пропущенными голами. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и забивать ЦСКА мог больше одного. После возвращения в Москву «армейцев» ждала ещё одна неудача — поражение в столичном дерби от «Динамо» (1:2), которое не позволило команде закрепиться на третьей строчке в таблице российской Премьер-лиги.

"Арсенал"

"Арсенал" набрал очень хороший ход в последнее время, имея в настоящий момент 6-матчевую победную серию, причём в последних пяти матчах «канониры» забивали в ворота соперников не менее трёх голов. Поздно, конечно, команда Арсена Венгера спохватилась, так как в английской Премьер-лиге она уже не имеет реальных шансов подняться выше пятого места. Но понятно, что главной целью и смыслом жизни в концовке сезона для лондонцев является выигрыш трофея Лиги Европы, который может подарить им путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В минувшее воскресенье «Арсенал» на своём поле в драматическом матче обыграл «Саутгемптон» (3:2), благодаря дублю Уэлбека и голу Обамеянга. Последний, напомним, не имеет права играть в нынешнем евросезоне за англичан, так как заигран за дортмундскую «Боруссию».

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Уже в 21:15 по московскому времени на федеральном телеканале «Матч ТВ» начнётся прямая трансляция, посвящённая матчу ЦСКА — «Арсенал». Также обо всех событиях встречи можно будет оперативно узнавать из подробной текстовой трансляции, которая будет проходить на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

В 2006-м года на групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА не пропустил ни одного гола в двух матчах против «Арсенала», забив при этом в домашнем матче один мяч. Но неделю назад в Лондоне «канониры» сумели с лихвой поквитаться, победив 4:1.

Интересные факты

На предыдущих стадиях ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» (0:0, 1:0) и «Лион» (0:1, 3:2);

ЦСКА проиграл 6 предыдущих матчей английским клубам;

В последних шести матчах ЦСКА проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола». Во всех этих встречах «армейцы» забивали;

В последний ЦСКА дома забивал больше двух голов в плей-офф еврокубков 13 лет назад, когда в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА разгромил «Парму» (3:0);

На предыдущих стадиях «Арсенал» прошёл «Эстерсунд» (3:0, 1:2) и «Милан» (2:0, 3:1);

"Арсенал" имеет 6-матчевую победную серию (+6=0-0, 18:4);

В последних пяти матчах «Арсенал» забивал не менее трёх голов;

В трёх из пяти выездных матчей в нынешнем евросезоне «Арсенал» не пропускал;

"Арсенал" выиграл лишь 2 выездных матча из последних девяти (+2=2-5, 11:13);

В десяти из последних 11-ти матчей «Арсенала» проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"