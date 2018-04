Как удаляли Буффона. Видео

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не смог доиграть до конца ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). Он был удален на третьей добавленной минуте после того, как арбитр встречи Майкл Оливер поставил пенальти в его ворота.

Буффон в агрессивной форме выражал свое недовольство в адрес судьи, из-за чего ему была показана красная карточка.

Отметим, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти, благодаря которому мадридцы по сумме двух игр (4:3) прошли в полуфинал турнира.

"Реал" — «Ювентус»: этот матч будет сниться Буффону до конца дней

Ref pointed to the spot is it a penalty? Buffon gets a red and Ronaldo scores Real through to the semis #UCL #RealMadrid #RMAJUVE pic.twitter.com/GTeImuJ4qr

— RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 12 апреля 2018 г.

Douglas Costa pushed the ref and escaped immediately, when ref turned around, he just saw Buffon stood in front of him and howling for penalty. D.Costa Masterpiece. 😂😂😂 pic.twitter.com/Ma9pSfg9VE

– — Cunning. (@Rafingol) 12 апреля 2018 г.