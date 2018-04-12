Гроувз — о сроках восстановления: Всё отлично, буду готов к финалу Суперсерии

Чемпион WBA Super во втором среднем весе (до 76,2 кг) и финалист турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) британец Джордж Гроувз (28-3, 20 КО) заявил, что по результатам компьютерной томографии восстановление прооперированного плеча идёт по графику.

Напомним, в полуфинале турнира Гроувз ценой травмы плеча одолел соотечественника Криса Юбэнка-мл. (26-2, 20 КО). Организаторы турнира не в восторге от идеи переноса финала и ранее рассматривали вариант замены Гроувза.

«Прошёл плановую компьютерную томографию на плече, — сообщил боксёр посредством соцсетей. — Хочу поделиться с вами отличной новостью: плечо зажило идеально. Всё идёт по плану! Если мне дадут отсрочку на один месяц, то 7 июля смогу драться в финале».

Читайте также: Карл Фроч невысокого мнения о финалистах Суперсерии

Отметим, финал Суперсерии во втором среднем весе должен был состояться 2 июня в Лондоне (Великобритания). В марте британский таблоид mirror.co.uk сообщил о том, что организаторы приняли во внимание травму Гроувза и согласились перенести финал на 14 июля в Манчестер (Великобритания).

Позже организаторы турнира опровергли данные источника, сообщили о том, что окончательное решение будет принято позднее.

Вторым финалистом турнира является Каллум Смит (24-0, 17 КО), также представляющий Великобританию.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.