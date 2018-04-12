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Гроувз — о сроках восстановления: Всё отлично, буду готов к финалу Суперсерии
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Гроувз — о сроках восстановления: Всё отлично, буду готов к финалу Суперсерии 

Vringe.com 29 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион WBA Super во втором среднем весе (до 76,2 кг) и финалист турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) британец Джордж Гроувз (28-3, 20 КО) заявил, что по результатам компьютерной томографии восстановление прооперированного плеча идёт по графику.
Напомним, в полуфинале турнира Гроувз ценой травмы плеча одолел соотечественника Криса Юбэнка-мл. (26-2, 20 КО). Организаторы турнира не в восторге от идеи переноса финала и ранее рассматривали вариант замены Гроувза.
«Прошёл плановую компьютерную томографию на плече, — сообщил боксёр посредством соцсетей. — Хочу поделиться с вами отличной новостью: плечо зажило идеально. Всё идёт по плану! Если мне дадут отсрочку на один месяц, то 7 июля смогу драться в финале».
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Отметим, финал Суперсерии во втором среднем весе должен был состояться 2 июня в Лондоне (Великобритания). В марте британский таблоид mirror.co.uk сообщил о том, что организаторы приняли во внимание травму Гроувза и согласились перенести финал на 14 июля в Манчестер (Великобритания).
Позже организаторы турнира опровергли данные источника, сообщили о том, что окончательное решение будет принято позднее.
Вторым финалистом турнира является Каллум Смит (24-0, 17 КО), также представляющий Великобританию.
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