Обзор третьего матча серии «Майами» — «Филадельфия»

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» добыть волевую победу над «Хит» и повести в серии 3-1.

Вернувшийся к третьему матчу серии с «Хит» Джоэл Эмбиид устрашал соперников собственной игрой и специальной маской. «Майами» не имел права проигрывать четвёртый матч, поэтому Эрику Споэлстре предстояло одновременно решать вопросы с нейтрализацией камерунского центрового и качественной защитой на периметре.

Стартовые пятёрки обоих коллективов оказались предсказуемым. Рулевой «Хит» всё же продолжил верить в Уайтсайда, который в прошедших трёх битвах занимался в основном получением фолов и постановкой заслонов. Сшибка и в этот раз началась для Хассана крайне неудачно — сначала Эмбиид выиграл чужой щит, затем совершил перехват в защите и забил сверху. Однако хозяева вышли на паркете с запредельным настроем и быстро ответили за счёт усилий Драгича и Джеймса Джонсона

Симмонс исправился за огрехи с владением и оперативно выдал несколько прекрасных передач. Эмбиид после неудачного дриблинга в районе дуги потерял мяч, и на площадке появились первые запасные. К моменту тайм-аута «Сиксерс» вели 12:14, а счёт вполне отражал происходящую на паркете борьбу, близкую к равной. Джастис Уинслоу, обожающий ломать чужие маски, получил глупый фол в нападении, а Шарич и Ковингтон отметились дальними «бомбами», позволив сформировать гостям небольшое преимущество.

ВРЕЗ: «Рулевой „Хит“ всё же продолжил верить в Уайтсайда, который в прошедших трёх битвах занимался в основном получением фолов и постановкой заслонов».

К середине стартовой четверти «Хит» смазали три штрафных броска при всего лишь одном точном и умудрились допустить четыре потери — непозволительная роскошь для, возможно, решающего сражения сезона. В дальнейшем хозяева заразили «Сиксерс» вирусом небрежности, и коллективы стали допускать грубейшие ошибки в каждом втором владении или даже чаще, выдав уж слишком сумбурный отрезок.

Симмонса сменил Макконнел, а у «Хит» снаряд под контроль взял Уэйд, что привело действия на площадке к более привычным и организованным. Дуэйн выдал потрясающий навес на Адебайо, гигант вколотил сверху, и публика взревела от восторга. «Филадельфия» продолжала дарить сопернику дополнительные шансы и совсем заглохла на чужой половине площадки. Гости набрали лишь два очка за почти четыре минуты, чем помогли парням Споэлстры закончить отрезок с равным счётом. По итогам стартовой 12-минутки на табло горело 26:26.

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Уэйд старался на опыте разбираться с чужой защитой, однако получалось с переменным успехом. Прорезался бросок у Редика, но у «Хит» нашёлся ответ в лице Эллингтона, набравшего четыре очка в одной атаке. Во второй четверти парад ошибок продолжился, превращая игру в череду взаимных уступок друг другу. Спустя четыре минуты после начала отрезка команды на двоих выдали уже 17 потерь.

Возвращение на паркет основных стартовых исполнителей сделало картину происходящего более цельной: у «Сиксерс» из 14 выпущенных бросков с дальней дистанции цели достигли лишь четыре, что наверняка не добавляло Бретту Брауну оптимизма. Результаты «Филадельфии» в текущей серии сильно зависят от качества дальнобойной артиллерии. Уайтсайд неплохо вернулся на площадку, забив «крюк» через Эмбиида, но сразу же свёл на нет собственные старания, получив на Джоэле фол.

Зрелищность и темп несколько упали, количество выходов на линию штрафного увеличилось. А затем произошла вспышка: гости допустили очередную потерю, Драгич побежал в быстрый прорыв, Симмонс нарушил правила, но Горан продолжил движение под кольцо, где ему ни в чём не собирался уступать Роберт Ковингтон , оттолкнувший словенца руками. Джеймс Джонсон вступился за одноклубника, из-за чего персоналу и сотрудникам арены потребовалось некоторое время на то, чтобы погасить страсти.

Арбитры решили наградить Джонсона и Ковингтона техническими фолами, чтобы не накалять обстановку, но молодая «Филадельфия» не без помощи судей продолжила терять мяч. Отметим актёрское мастерство Уэйда, отшатнувшегося от обычного заслона Симмонса как от бронепоезда. «Хит» вышли вперёд на восемь очков, но у гостей вовремя залетела пара трёхочковых. Под занавес половины «Майами» завладели явным психологическим преимуществом и в нескольких эпизодах вырывали мяч с мясом.

Однако следует похвалить резервистов Бретта Брауна, Макконнел и Амир Джонсон помогли гостям закончить вторую четверть с достойной разницей. «Хит» грамотно воспользовались 17 потерями оппонентов и заслужено вели 61:56. Огорчило лишь поведение дедушки Уэйда, который мысленно телепортировался в 2006 год, посчитав, что за любое его падение или крик нужно немедленно назначать фолы. Хотя он и правда был хорош.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.

Вторая половина началась с последовательного продолжения первой. Симмонс допустил очередную потерю, хотя потом исправился парой точных бросков. На «Сиксерс» явно повлиял перерыв, и команда вышла с боевым настроем, но бесконечные огрехи позволяли «Хит» лидировать в счёте. Сложно представить, какие эмоции испытывалБретт Браун, когда был вынужден наблюдать за огромным количеством невынужденных ошибок. Разумеется, следует похвалить агрессивную защиту хозяев, внесшую значительную лепту в дополнительную дрожь в руках у оппонентов.

Тайм-аут создал иллюзию появления уверенности у «Филадельфии», проведшей целых две атаки без потерь, но до третьей так и не дошло. Ричардсон обокрал на ведении Шарича (это был уже шестой перехват Джоша), а после набросил на одинокое кольцо Уайтсайду. Драгич тихой сапой набрал уже 18 очков, «Хит» вели 72:62. После перерыва Ильясова дал пас одному из местных фанатов, «Майами» нарастили преимущество до 12 очков.

Споэлстре выпал идеальный шанс додавить гостей, но каждый заброшенный бросок после перерыва давался с неимоверным трудом, результативность резко упала. Битва шла где-то на отметке в 10 очков. Хозяева разумно затащили «Филадельфию» в тягучую позиционную борьбу, в которой более талантливым баскетболистам «Сиксерс» сложно находить лазейки для вскрытия насыщенной обороны.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Хит».

В концовке третьей четверти градус напряжения не снижался, произошли небольшие эмоциональные выплески. Конечно же, с участием Эмбиида и Уинслоу. Ильясова блестяще провёл отрезок, сражаясь на щите как лев и умело подставляясь под разогнавшихся оппонентов, однако мазал с линии. И всё же турок закинул важнейший трёхочковый, сократив отставание в счете до четырёх баллов. «Хит» впереди 83:79, ожидается интереснейшая развязка.

Начало заключительной четверти осталось за «Сиксерс», которые демонстрировали великолепную командную подстраховку в обороне, превратившуюся в быстрые очки Симмонса и равенство на табло. После перерыва, взятого Споэлстрой, «Хит» не смогли завершить атаку с двух попыток, а Эмбиид со штрафных вывел вперёд «Филадельфию» впервые за долго время.

Лишь спустя четыре минуты со старта четверти Уэйд набрал первые очки «Майами» в последнем игровом отрезке. Промахи хозяев значительно успокоили парней Брауна, Симмонс уже собрал трипл-дабл (первый для новичков в плей-офф НБА с 1980 года), нападение стало более гармоничным с подготовленными бросками. 85:89 за 6:47 до сирены — финальной ли? Ильясова продолжил героическую борьбу за подборы, зарядив энергией партнёров. Нападение «Хит» потухло, и команде явно не хватало суперзвезды, которая могла бы подтащить коллектив в паре-тройке сложных моментов.

Уэйд вышел на паркет, принявшись сразу тренировать голосовые связки рядом с головами арбитров после досадного промаха. У «Сиксерс» сформировалось гигантское преимущество в битве за отскоки. «Филадельфия» выигрывала щит 53:35, что и было одной из главных составляющих добытого гандикапа. «Хит» неплохо защищались, но уступили слишком много мячей под своим кольцом, предоставляя оппонентам вторые шансы. Драгич разогнался и хотел забить с обратной стороны щита, но Эмбиид едва не вбил в пол словенца вместе с мячом, фантастический блок-шот.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сиксерс».

Пригодился Уайтсайд, добавивший снаряд в следующей атаке после промаха. Дуэйн не попал со средней, и при счёте 94:98 за 2:20 до сирены Ковингтон отправился пробивать с линии. Споэлстре требовалась быстрый и надёжный розыгрыш, но Уинслоу допустил потерю. В ответном владении лёгкую попытку не реализовал Эмбиид, а опытный Уэйд два раза подряд прощать не будет. Дуэйн сделал «2+1», сократив разрыв до трёх очков. Джоэл закопался в чужой краске, подарив шанс гостям, и третий номер «Майами» возможность не упустил. Однако за 58 секунд до конца Симмонс промчался внутрь, воткнув снаряд в кольцо с двух рук. Батя и Редик обменялись бросками со средней, но времени стало ещё меньше.

За 17 секунд до конца Уэйд при «-3» встал на линию и реализовал лишь одну попытку. Подбор достался худшему игроку соперника с точки зрения «Майами» — Редику. Джей Джей спокойно увеличил разницу до четырёх очков. У «Хит» не осталось тайм-аутов, а без чутких указаний Споэлстры подготовить качественное нападение не удалось.

«Сиксерс» одерживают важнейшую победу, отыгравшись по ходу встречи у неуступчивых оппонентов. «Филадельфия» допустила целых 27 потерь, но блестяще отработала на щитах и выглядела великолепной командой с отличными перспективами.