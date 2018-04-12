Эксперт: ЦСКА не сможет хлопнуть дверью в Лиге Европы

Бывший нападающий московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о противостоянии ЦСКА и «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Сможет ли ЦСКА хлопнуть дверью. Думаю, что нет. Потому что неравные возможности у красно-синих и их соперников — так сегодня укомплектован ЦСКА. Хотя я не раз говорил, что команда у них дисциплинированная — то, что у них есть, то они и выдают.

Откровенно говоря, по составу красно-синие не сильны, и тем не менее они держатся в группе лидеров. Но не более того.

Лига Европы показывает, что нужно ЦСКА укомплектовываться, где-то искать футболистов хорошего уровня — другого пути нет. Ведь вся нагрузка ложится на плечи Игнашевича, Березуцкого и Акинфеева. Очень тяжело гоняться за молодыми.

Думаю, что ЦСКА должен играть с англичанами не в открытый футбол, а выбрать тактику действий на контратаках. Потому что в открытый футбол играть с английскими командами просто бесполезно. Сзади у ЦСКА ничего нет, да и понятно, что их просто не хватит. А сыграть на контратаке красно-синие могут.

Честно говоря, когда смотрел трансляцию первого матча, «Арсенал» на меня не произвел особого впечатления. Это не самая сильная команда в Англии, честно говоря. С ними играть можно — другое дело, какую выбрать тактику", — сказал Рейнгольд.

Ранее сообщалось, что болельщикам «Арсенала» перед матчем с ЦСКА подарят шапки-ушанки.