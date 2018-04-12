Ямальцы увидят нешуточную борьбу среди девушек

В Надыме 14 апреля стартует первенство УрФО по вольной борьбе среди шестнадцатилетних девушек, которое впервые пройдет на Ямале.

На борцовский ковер выйдут сильнейшие представительницы слабого пола из Югры, Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областей. Ямал представят надымские, новоуренгойские, губкинские и таркосалинские спортсменки, которые продемонстрируют свои борцовские качества и волю к победе.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в управлении по физической культуре и спорту, соревноваться девушки будут в одиннадцати весовых категориях. Спортсменки, занявшие первые места, автоматически войдут в состав сборной УрФО и выступят на первенстве России.

Торжественное открытие соревнований пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп». Здесь же состоятся квалификационные встречи и финальные поединки. Поддержать спортсменок и увидеть зрелищные поединки сильнейших спортсменок УрФО могут все желающие.