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Создатель первой поддельной двухтысячной купюры пойман в Приамурье
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Создатель первой поддельной двухтысячной купюры пойман в Приамурье 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полицейские Амурской области задержали мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении и сбыте фальшивой двухтысячной купюры. Об этом сообщает управление МВД по региону.
В феврале стало известно, что неизвестный расплатился за топливо на автозаправке в Приамурье поддельной двухтысячной купюрой. Отмечалось, что купюра, распечатанная на цветном принтере, стала первой фальшивкой среди банкнот нового образца.
"Мужчину, 1990 года рождения, доставили в отдел полиции. Он пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера", — говорится в сообщении ведомства.
Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы и штраф.
Полицейские также изъяли принтер.
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