Сбербанк станет главным официальным банком Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске подписала в четверг спонсорский договор со Сбербанком, который станет главным банковским партнером Универсиады.

"Сбербанк станет официальным банком Универсиады, которая станет в 2019 году основным международным событием в России. [Мы] обеспечим современнейшую финансовую инфраструктуру города", — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

"Очень важно, чтобы платежная система была организована качественно. [Благодаря Сбербанку] мы сможем организовать сопутствующие сервисы на объектах, в деревне Универсиады", — отметил гендиректор исполнительной дирекции Максим Уразов.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.