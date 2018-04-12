В Самаре уничтожили партию импортного мяса сомнительного качества

В Самаре специалисты отдела государственного ветеринарного надзора изъяли 6,2 килограмма мясной продукции из супермаркета. Она была импортного производства.

— У продукции не было сопроводительных ветеринарных документов. Получить информацию о его качестве и безопасности было невозможно, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Самарской области. — Поэтому всю партию уничтожили.

Параллельно сотрудники ведомства проводят работу по выявлению продуктов, ввоз которых в Россию запрещен из-за санкций. В первом квартале 2018 года они нашли несколько партий на базе на Олимпийской. На складе находилось 462 кг томатов и 240 кг томатов черри из Турции и 1152 кг польских груш. Часть партии сожгли. Остальную продукцию раздавили трактором.

В начале апреля еще одну партию санкционных продуктов обнаружили на овощной базе, расположенной на улице Дальневосточной. 48 ящиков свежих томатов весом 288 кг, завезенных в Самару через Республику Беларусь из Турции, уничтожили с помощью погрузчика.