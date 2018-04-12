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В Самаре уничтожили партию импортного мяса сомнительного качества
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В Самаре уничтожили партию импортного мяса сомнительного качества 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре специалисты отдела государственного ветеринарного надзора изъяли 6,2 килограмма мясной продукции из супермаркета. Она была импортного производства.
— У продукции не было сопроводительных ветеринарных документов. Получить информацию о его качестве и безопасности было невозможно, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Самарской области. — Поэтому всю партию уничтожили.
Параллельно сотрудники ведомства проводят работу по выявлению продуктов, ввоз которых в Россию запрещен из-за санкций. В первом квартале 2018 года они нашли несколько партий на базе на Олимпийской. На складе находилось 462 кг томатов и 240 кг томатов черри из Турции и 1152 кг польских груш. Часть партии сожгли. Остальную продукцию раздавили трактором.
В начале апреля еще одну партию санкционных продуктов обнаружили на овощной базе, расположенной на улице Дальневосточной. 48 ящиков свежих томатов весом 288 кг, завезенных в Самару через Республику Беларусь из Турции, уничтожили с помощью погрузчика.
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