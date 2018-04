Как прошло главное событие весны New Star Camp 2018

New Star Invitational

Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp Огромный трамплин с пролётом более 20 метров собрал самых отчаянных райдеров. В соревновании приняли участие сильнейшие российские и зарубежные лыжники и сноубордисты. Жаркое солнце и поддержка зрителей вывели на пьедестал Алексея Соболева , Марка Теймурова и Влада Хадарина среди прорайдеров. В тройку победителей в нью-скуле вошли Finn Bilous (Новая Зеландия), Дмитрий Мулендеев, Денис Некрасов

Speedtest Race

Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp На Speedtest Race все желающие соревновались в параллельном бенкед слаломе. Бенкед слалом — это возвращение к истокам сноубординга, когда райдеры мчались по оврагам на огромной скорости. Несколько десятков сноубордистов покорили две профилированные трассы с контруклонами. Звание самых быстрых райдеров завоевали Максим Суйков и Криста Скитович: они показали самую большую скорость среди парней и девушек, выиграли все заезды и пришли к финишу первыми.

Red Bull Roll the Dice

Фото: New Star Camp Red Bull Roll the Dice стал самым азартным контестом лагеря. Идея соревнования проста: райдеры кидают с горы гигантские игральные кости, на которых выпадают составляющие трюка. Грани одного кубика показывают грэбы, другого — градусы вращения. Выпавший трюк нужно повторить каждому из участников. Игра идёт на выбывание: тот, кто наиболее чётко и стильно выполняет очередное задание, проходит в следующий этап. В финале остаются двое сильнейших, по итогам трёх попыток определяется победитель. В контесте участвовало 57 сноубордистов, в том числе три девушки, и 14 лыжников. Заветный победный сет достался Владу Хадарину и Григорию Фузееву

Roll the Dice придумали в России, после чего соревнование разошлось по миру как весёлое и небанальное состязание для всех, кто умеет делать трюки на доске или лыжах.

Toyota Road Show

Фото: Кирилл Умрихин Фото: Кирилл Умрихин Фото: Кирилл Умрихин Фото: Кирилл Умрихин На New Star Camp состоялся долгожданный финал Toyota Road Show. С начала марта его этапы проходили в Москве, Казани и Красноярске. Лучшие джибберы собрались на итоговом контесте, чтобы выяснить, кто действительно лучший в прыжках по рейлам и фигурам. Оценивали спортсменов жюри во главе с Денисом Бонусом. В первую тройку вошёл Сергей Гоглов, Антон Мамаев Михаил Ильин и Павел Онищенко (последние два парня заняли вместе третье место). Главной фишкой Toyota Road Show стало зрелищное мотофристайл-шоу от команды FMX13 и Алексея Колесникова — первое FMX-шоу на высоте 1 600 метров.

Денис Бонус, Антон Мамаев и Алексей Колесников — лишь небольшая часть Toyota Team Russia, экстрим-команды атлетов Toyota, которые год за годом совершают невозможное в сноупарках, на шоссе, трамплинах и рампах.

Roxy Make Waves Move Mountains

Фото: New Star Camp Главный женский день фестиваль — Roxy Make Waves Move Mountains. Сноубордистки и лыжницы участвовали в парковом контесте, веселились в зоне чилл-аута, рисовали на мастер-классах и получали в подарок цветы. Девушки ещё раз доказали, что способны на всё. Героинями дня стали Алиса Иванникова, Ника Кашевник и Ксения Орлова

После катания

Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp После целого дня на склоне участники и зрители развлекались и отдыхали, тестировали новые камеры GoPro, участвовали в тест-драйвах новых авто Toyota Fortuner и C-HR, учились экшен-съёмке у гуру экстремальных фото Кирилла Умрихина и Алексея Шабанова, слушали лекции и смотрели фильмы про горнолыжный спорт. Вечерний отдых плавно перетекал в ночные вечеринки — на них играли самые крутые диджеи России и мира. С утра всех желающих ждала крутая зарядка на свежем воздухе с Иваном Дорном , Олей Маркес и йога под руководством лучших инструкторов.

Почему стоит поехать на следующий New Star Camp

Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp Фото: New Star Camp

35 диджеев отыграли 100 часов музыки на вечеринках;

104 сноубордиста на контестах сделали 4 356 трюков;

участники и гости фестиваля выпили 967 литров кофе и сделали больше 8 000 селфи;

в следующем году будет ещё круче, присоединяйтесь! Информация появится уже этой осенью.

