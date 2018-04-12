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Встреча главы управы района Крылатское состоится 18 апреля
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Встреча главы управы района Крылатское состоится 18 апреля 

Управа района Крылатское города Москвы 1 час назад
Дата встречи: 18.04.2018
Место встречи: управа района Крылатское, ул. Крылатские Холмы д.27 к.1 — актовый зал  Время: 19.00  Тема встречи:
О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
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