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Тони Кроос: «Пенальти был. Бенатиа дотронулся до Васкеса сначала рукой, а потом ногой»
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Тони Кроос: «Пенальти был. Бенатиа дотронулся до Васкеса сначала рукой, а потом ногой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Реала" Тони Кроос после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3) подчеркнул, что арбитр правильно поставил пенальти в ворота туринцев на третьей добавленной минуте. Вратарь гостей Джанлуиджи Буффон эмоционально отреагировал на этот эпизод, из-за чего был удален.
Напомним, что пенальти был поставлен за фол Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе.
— Был ли пенальти? Думаю, что да. Бенатиа подошел к Васкесу сзади и дотронулся до него сначала рукой, а потом и ногой, — приводит BT Sport слова Крооса. — Я не видел этого момента, пока находился на поле, однако по телевизионной картинке я бы сказал, что пенальти был.
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