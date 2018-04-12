Тони Кроос: «Пенальти был. Бенатиа дотронулся до Васкеса сначала рукой, а потом ногой»

Полузащитник "Реала" Тони Кроос после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3) подчеркнул, что арбитр правильно поставил пенальти в ворота туринцев на третьей добавленной минуте. Вратарь гостей Джанлуиджи Буффон эмоционально отреагировал на этот эпизод, из-за чего был удален.

— Был ли пенальти? Думаю, что да. Бенатиа подошел к Васкесу сзади и дотронулся до него сначала рукой, а потом и ногой, — приводит BT Sport слова Крооса. — Я не видел этого момента, пока находился на поле, однако по телевизионной картинке я бы сказал, что пенальти был.