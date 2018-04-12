Соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдут на площадке Arbat Hall

Турнир по игре «Камень, ножницы, бумага» 15 апреля состоится на многофункциональной площадке Arbat Hall.

На официальной странице в социальных сетях указан регламент турнира: участники, прошедшие групповой этап, выйдут в финал. Затем они поборются за такие ценные призы, как телевизор, камера и смартфон. Исход игры будет решаться зрителями и судьями.

Кроме того, в конце соревнования не только победитель получит приз: организаторы случайным образом выберут зрителя, который заберет с собой ноутбук.

Регистрация на сайте обязательная.

Отметим, что соревнования по знакомой всем игре в последний раз прошли 26 января.

Вход свободный.

Всех желающих побороться ждут в 20:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 21.