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Соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдут на площадке Arbat Hall
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Соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдут на площадке Arbat Hall 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Турнир по игре «Камень, ножницы, бумага» 15 апреля состоится на многофункциональной площадке Arbat Hall.
На официальной странице в социальных сетях указан регламент турнира: участники, прошедшие групповой этап, выйдут в финал. Затем они поборются за такие ценные призы, как телевизор, камера и смартфон. Исход игры будет решаться зрителями и судьями.
Кроме того, в конце соревнования не только победитель получит приз: организаторы случайным образом выберут зрителя, который заберет с собой ноутбук.
Регистрация на сайте обязательная.
Отметим, что соревнования по знакомой всем игре в последний раз прошли 26 января.
Вход свободный.
Всех желающих побороться ждут в 20:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 21.
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