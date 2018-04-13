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Мать одного из подростков, избивших инвалида в Чепецке, работает в органах
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Мать одного из подростков, избивших инвалида в Чепецке, работает в органах 

Vyatka-grad.ru 57 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Соседи подростка, который вместе с другом избивал беспомощного инвалида, рассказали, что его мать — сотрудница правоохранительных органов.
Напомним, в ночь на 12 апреля в сеть попало видео, на котором двое подростков жестоко избивают инвалида. Нападение на пенсионера с тростью произошло в Кирово-Чепецке на ул. Сосновой.
Трое молодых людей, среди которых, предположительно, была девушка, подошли к пожилому мужчине с тростью и попросили у него денег. Мужчина ответил, что денег у него нет, тогда один из подростков брызнул мужчине в лицо из газового баллончика, а после начали избивать пенсионера.
С происшествием будет разбираться Следственный комитет по Кировской области.
Выяснилось, что мать одного из подростков, напавших на пенсионера, работает в правоохранительных органах. Life.ru сообщает, что мать подростка — майор юстиции. Об этом изданию сообщили соседи подростка.
Фото — newsler.ru
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