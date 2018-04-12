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Букмекеры: «Атлетико» вновь победит «Спортинг» и выйдет в полуфинал Лиги Европы
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Букмекеры: «Атлетико» вновь победит «Спортинг» и выйдет в полуфинал Лиги Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Атлетико», который состоится сегодня, 12 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:0. Шансы «Спортинга» на успех в матче оценены коэффициентом 4.50. Ничья котируется за 3.40, а победа испанского клуба — за 1.87. С коэффициентом 1.91 можно поставить на то, что лиссабонцы не проиграют. Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.10. Аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2,5 мяча котируется за 2.30, тотал меньше — за 1.57. Самые вероятные авторы голов Антуан Гризманн (1.70) и Кевин Гамейро (1.95).
Коэффициент на проход португальцев — 12.0, а на проход испанцев — 1.02.
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