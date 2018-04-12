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Гол Тевеса в компенсированное время принёс ничью «Боке Хуниорс»
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Гол Тевеса в компенсированное время принёс ничью «Боке Хуниорс» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Палмейрас» и «Бока Хуниорс» не выявили победителя в матче 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес (1:1).
Команды не могли открыть счёт большую часть встречи. На 90-й минуте передачу с фланга замкнул нападающий бразильской команды Кено. Однако уже в компенсированное арбитров время — на 92-й минуте — форвард гостей Карлос Тевес сравнял счёт, тем самым установив итоговый результат матча — 1:1.
Тевес известен по выступлениям за «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». 2017 год 34-летний футболист провёл в «Шанхай Шэньхуа», после чего вернулся на родину в «Боку Хуниорс».
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