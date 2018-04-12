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Под Николаевском съели три центнера корюшки
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Под Николаевском съели три центнера корюшки 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В поселке Чныррах Николаевского района, возле предприятия «Восточный рыбокомбинат» 7 апреля прошел восьмой фестиваль «Народная рыбалка на Амуре». Накануне по Нижнему Амуру прошёл циклон, снега выпало чуть ли не по колено. И несмотря на это праздник состоялся, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Такой фестиваль мы провели в районе уже в седьмой раз. В прошлом году он стал международным — участие в нём приняла команда из Китая, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского района Анатолий Леонов. — На этот раз команду выставила Республика Армения. Также, помимо жителей поселений района конкурсантами стали представители Алтайского края.
Первая рыба была выловлена на 14-й минуте от старта чемпионата. Её выудила Ольга Хлупина. Всего на лов было отведено 2 часа. Помимо «золота», «серебра» и «бронзы» в каждой номинации были разыграны и специальные награды.
В «Рыбацком биатлоне»: нужно поэтапно первым поймать по корюшке на трёх лунках, попытали рыбацкое счастье шестеро мужчин. Победил Михаил Красильников.
Самыми удачливыми рыбаками оказались: команда села Красное, команда КГУП «Хабаровские авиалинии», семья Вишневских, среди взрослых победил Вадим Пыг, самую тяжёлую корюшку поймал Даниил Суденков, самый первый пробурил лунку ручным буром Игорь Талышев, среди детей победил семилетний Костя Баранов.
Призы: мотобур, портативная электростанция, раскладные столы и стульчики, палатки, спальники, санки-ледянки, рыбацкие снасти, фонарики, газовые печи, инвентарь для активного отдыха на природе и сладости, порадовали всех.
Ну а главным угощением для рыбаков и болельщиков конечно же стала жареная корюшка, выделенная местным рыбокомбинатом. Её съели три центнера.
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