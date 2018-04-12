Задержан автор первой поддельной купюры в 2000 рублей

Полиция Амурской области возбудила уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных денег». Причиной стала первая поддельная купюра номиналом в 2000 рублей. Как уточнили полицейские, ещё в начале февраля к ним обратился сотрудник одной из местных АЗС. Он сообщил, что при пересчёте денег в кассе от новенькой купюры осталась краска на пальцах. И передал приметы мужчины, который ей расплатился. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Мужчина рассказал, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера. По закону за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом.