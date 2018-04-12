Администрация Twitch.tv забанила канал iceiceice за расизм

Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян получил бан канала на Twitch.tv после того, как назвал своё имя «ниггерским». Как пишет kotaku.com, во время трансляции игрок Mineski пожаловался зрителям, что ему не нравится имя Дэрил, так как оно больше подходит ниггерам. По словам iceiceice, родители придумали ему имя после просмотра телевизионного шоу.

«Мне даже не нравится имя Дэрил. Оно звучит, как имя ниггера. Это не … хорошо, то есть имя темнокожего человека. Я не большой поклонник имени Дэрил. Мои родители назвали меня Дэрил после просмотра шоу».

Iceiceice попытался исправить оговорку, уточнив, что он имел ввиду людей с темным цветом кожи, однако это не спасло его от репортов. Зрители стрима отправили жалобы администраторам Twitch.tv и канал игрока заблокировали за расизм. Скандал с баном канала iceiceice случился через несколько дней после того, как он выиграл мейджор Dota 2 Asia Championships 2018 вместе с Mineski.