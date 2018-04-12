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Победитель Dota 2 Asia Championships был забанен за расизм
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Победитель Dota 2 Asia Championships был забанен за расизм 

GameGuru 1 час назад
Сингапурец Дэрил iceiceice Пэй Сян был забанен на Twitch за расистское высказывание. Скандально известный киберспортсмен по Dota 2 произнес слово «нигер» в грубом контексте. Осознавая серьезность ситуации, его команда Mineski извинилась перед публикой: «игрок получил выговор и мы работаем над тем, чтобы не допустить подобное в будущем».
Началось все с того, что iceiceice вел личную трансляцию, где речь зашла об имени для его сына. Чат предложил назвать новорожденного в честь отца, Дэрилом младшим. Это задело сингапурца, так как он не в восторге от своего имени: «оно словно ниггерское». Пэй Сян тут же поправил себя: «Точнее, чернокожего человека; Я не большой фанат „Дэрила“, а мои родители назвали меня так, потому что любили телешоу».
Хотя команда Mineski раскаялась за проступок своего игрока, сам Дэрил не извинился ни через Facebook, ни в Twitter.
iceiceice выступает за Mineski с августа 2017 года. Недавно, в апреле 2018-го, он и его команда победили в крупном китайском турнире по Dota 2. В том же ивенте третье место заняла российско-украинская Virtus.pro.
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