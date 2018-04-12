Звезды эстрады сняли клип в поддержку российских футболистов

Звезды российской эстрады решили поддержать футболистов РФ в преддверии чемпионата мира ‐ они записали песню и сняли клип. А накануне артисты решили напомнить, что важно поддержать не только сборную по футболу, но и всех Российских атлетов в период негативного отношения со стороны некоторых стран. На промоакции побывал телеканал «360».

Больше двух месяцев остается до чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что он еще не начался, некоторые активно кричат «Россия вперед!». С таким названием звезды нашей эстрады спели песню и вместе с футболистам сняли клип.

Певица Юлианна Караулова — одна из тех, кто принял участие в записи песни российских болельщиков под названием «Россия, вперед!». Появившись на промоакции в поддержку сборной России она, в отличие от многих гостей, выбрала отчасти спортивный стиль одежды, помимо классического пиджака и сумки, пришла в кроссовках и спортивных брюках. Призналась, что не большая поклонница футбола, но иногда

все-таки

находит время, чтобы посетить некоторые матчи. Юлианна уверена, что этот клип поможет сплотить наших болельщиков и станет настоящей поддержкой для спортсменов.

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Я ходила на пару матчей «Спартака» . Дело в том, что мой папа болеет за «Спартак», поэтому периодически с ним хожу

— Юлианна Караулова, певица.

Позже приехали и другие артисты, которые тоже участвовали в записи клипа. Кристина Орбакайте , певица Зара, Максим, авторы музыки песни «Россия вперед!» группа «Земляне». Когда все собрались — на большом экране запустили и сам клип, пришлось даже сделать погромче, чтобы зрители в зале не перебивали себя же поющих на экране.

Этот клип сделан не только с участием артистов, но и знаменитых спортсменов. Основная запись проходила на сочинском стадионе «Фишт», а вот футболистов снимали по отдельности: «Спартака» — в Москве, «Зенита» — в Санкт-Петербурге

Ранее телеканал «360» сообщил, что первый в истории России футбольный матч на беспилотниках прошел в Кемерово.