Кроос: «Пенальти был, Бенатиа задел Васкеса»

"Считаю, что пенальти был. Бенатиа приблизился к Васкесу и задел его сначала рукой, а потом и ногой. Я не видел этого момента, пока находился на поле, но если судить по телевизионному повтору, то пенальти был правильно назначен", — цитирует немецкого игрока BT Sport.

Благодаря голу с 11-метровой отметки «Реал» пробился в полуфинал, а «Ювентус» завершил выступление в турнире.