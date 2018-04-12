Кроос: «Пенальти был, Бенатиа задел Васкеса» 

Хавбек "Реала" Тони Кроос прокомментировал спорный пенальти, назначенный в ворота «Ювентуса» (1:3) в компенсированное время.
"Считаю, что пенальти был. Бенатиа приблизился к Васкесу и задел его сначала рукой, а потом и ногой. Я не видел этого момента, пока находился на поле, но если судить по телевизионному повтору, то пенальти был правильно назначен", — цитирует немецкого игрока BT Sport.
Благодаря голу с 11-метровой отметки «Реал» пробился в полуфинал, а «Ювентус» завершил выступление в турнире.