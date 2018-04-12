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Капитан «Севильи»: «"Бавария" — топ-соперник. Физически мы просто истощены»
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Капитан «Севильи»: «"Бавария" — топ-соперник. Физически мы просто истощены» 

SPORT24.ru 1 час назад
Капитан «Севильи» Серхио Эскудеро поделился впечатлениями от противостояния с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. После поражения на своем поле со счетом 1:2 «Севилья» сыграла вничью в Мюнхене (0:0) и вылетела из турнира.
"Мы немного расстроены. Приехали сюда с верой в камбек, но его не случилось. В первом тайме у нас были моменты. Возможно, мы могли забить и перевернуть игру. Возвращаемся домой грустными.
Мы провели два матча против топ-соперника. Физически мы просто истощены, но у нас отличная команда, которая билась друг за друга весь вечер. Все за одного.
Наши болельщики были просто великолепны. Мы слышали их все время. Они всегда на высоте!" — цитирует Эскудеро официальный сайт УЕФА.
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