Капитан «Севильи»: «"Бавария" — топ-соперник. Физически мы просто истощены»

Капитан «Севильи» Серхио Эскудеро поделился впечатлениями от противостояния с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. После поражения на своем поле со счетом 1:2 «Севилья» сыграла вничью в Мюнхене (0:0) и вылетела из турнира.

"Мы немного расстроены. Приехали сюда с верой в камбек, но его не случилось. В первом тайме у нас были моменты. Возможно, мы могли забить и перевернуть игру. Возвращаемся домой грустными.

Мы провели два матча против топ-соперника. Физически мы просто истощены, но у нас отличная команда, которая билась друг за друга весь вечер. Все за одного.

Наши болельщики были просто великолепны. Мы слышали их все время. Они всегда на высоте!" — цитирует Эскудеро официальный сайт УЕФА.