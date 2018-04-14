Андрей Коваленко: В «Сочи» игрокам не платят с января, направлены заявления в прокуратуру

Напомним, на этой неделе СМИ сообщили, что некоторые игроки команды в ближайшие дни подадут заявления в арбитраж КХЛ из-за многомесячных долгов по заработной плате.

— У хоккеистов КХЛ есть право воздействовать на свой клуб как напрямую, через агентов, так и через профсоюз, — сказал Коваленко . — На данном этапе нет точной информации об арбитраже, но готов сообщить, что некоторые игроки ХК «Сочи» просят профсоюз о более жестких действиях — через обращения в прокуратуру . В пятницу наши юристы пошли именно по этому пути, заявления в прокуратуру вчера были направлены. Как показывает опыт, такой сценарий приводит к более быстрому и эффективному результату.

— О каких задолженностях речь? — По той информации, которая есть у нас, в «Сочи» не выплачены все зарплаты, начиная с января. Также есть задолженности по премиальным за сезоны-2016/17 и 2017/18, по вторым у клуба еще есть законное время для выплат.