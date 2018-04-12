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В Кирове экс-директор детско-юношеской спортивной школы получила условный срок
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В Кирове экс-директор детско-юношеской спортивной школы получила условный срок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным областной прокуратуры, в ноябре прошлого года под предлогом освобождения гаража, принадлежащего школе, директор образовательного учреждения поручила своему знакомому отбуксировать и сдать находившийся в нем школьный автобус в любой пункт приема металлолома. С полученными от сдачи транспортного средства деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный администрации Советского района, составил 23 000 рублей.
Кроме того, в период с 1 сентября 2013 по 31 августа 2016 года женщина получала заработную плату без фактического проведения занятий в качестве тренера-преподавателя отделения легкой атлетики в детско-юношеской школе. В результате она похитила из бюджета муниципального образования более 186 тысяч рублей.
«Данные документы были предоставлены ей в Управление образования Советского района, на основании которых она была протарифицирована экономическим отделом на указанный учебный год. После этого женщина периодически вносила в журнал учета групповых занятий учебно-тренировочной группы заведомо ложные сведения о наличии воспитанников в отделении легкой атлетики, а также о количестве проведенных занятий, хотя фактически у неё воспитанников не было и занятия ей не проводились», — пояснили в пресс-службе СУ СКР региона.
В ходе судебного заседания женщина свою вину в совершении вменяемых ей преступлений отрицала и просила вынести оправдательный приговор. Однако суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 года 6 месяцев.
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