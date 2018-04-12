«Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на решение английского судьи Майкла Оливера поставить пенальти в ворота «Ювентуса» и удалить «Буффона».
Российские комментаторы отреагировали по-разному.
Согласен с фолом, но не согласен с решением удалить Буффона. Так вижу;)
— Константин Генич (@GenichK) 11 апреля 2018 г.
Чисто британская мерзопакость. Зато вошёл в историю, удалив Буффона в его последнем матче в жизни в Лиги чемпионов. Лузер. Буууууууууууууууууууууууууууу
— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 11 апреля 2018 г.
Реал, конечно, нытики. 3:0-то в Турине с неба свалились. Или судья подарил; я уж и не помню. А Юве великий именно потому, что против были нытики, да. Это ж нытиков отвозить — признак величия. Да будьте вы душой щедрее. Вы великий матч видели! Что ж вы из него говна кусок вынесли.) pic.twitter.com/VlvRL1OaJz
— Василий Уткин (@radioutkin) 11 апреля 2018 г.
Чувак не имел права удалять Буффона. Перед богом и людьми не имел. Даже если тот сказал все самые страшные и неправильные слова на свете… Но чувак и останется в памяти как чувак. А Буффон — как Буффон…
— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 11 апреля 2018 г.
Только вчера сказал Нобелю @ANobelito: «жаль, что Куадрадо на последней секунде первого матча промазал с двух метров, 1:3 — это хоть что-то». Но вот уж не думал, что у того промаха будет такой вес… Невероятная Лига Чемпионов.
— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 апреля 2018 г.
Ох, а кто напомнит, как Реал в прошлом году прошёл Баварию в 1/4 на Бернабэу?! Да-да, пенальти сегодня, конечно, был!)
— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 11 апреля 2018 г.
«Мы были близки, но, к сожалению, иногда в футболе некоторые решения непонятны. Это позор. «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке Италии», — написал в своем инстаграм полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич.
Abbiamo veramente dato tutto stasera. Eravamo vicini, ma purtroppo a volte nel calcio certe decisioni sono incomprensibili. Stasera eravamo la squadra più forte sul campo. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Adesso prepariamoci a vincere nostro scudetto e coppa Italia. #finoallafine⚪️⚫️ @juventus
Публикация от Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)
11 Апр 2018 в 3:17 PDT «После сегодняшнего матча я еще больше горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — написал Пауло Дибала в своем твиттере.
Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo
— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 11 апреля 2018 г.
Английский судья: Оливер принял правильное решение, удалив Буффона за агрессивный протест
Вратарь «Спартака» Артем Ребров эмоционально отреагировал на удаление Буффона.
Российский юморист Гарик Мартиросян тлже удивлен удалению Буффона.
Как же так?
Публикация от Гарик Мартиросян (@martirosian_official)
11 Апр 2018 в 1:43 PDT Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожалел Буффона, но остался доволен победой «Реала».
Джанлуиджи Буффон: У Оливера в груди не сердце, а мусорный бак Amazing match with happy ending 👌😇 #HalaMadrid @realmadrid 🔝 ❗️ Буффона жалко, но это спорт и тут только один победитель, Ювентус сегодня был очень близок к победе. #РеалМадрид 1️⃣
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
11 Апр 2018 в 2:29 PDT Журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо считает, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после назначения пенальти в ворота активно жестикулировал в сторону игроков мадридцев, намекая на взятку судье.
"You pay! You pay!". Giorgio Chiellini… pic.twitter.com/aMqOdATlAT
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 апреля 2018 г.