«Чисто британская мерзость». Реакция общественности на матч «Реал» — «Ювентус»

«Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на решение английского судьи Майкла Оливера поставить пенальти в ворота «Ювентуса» и удалить «Буффона».

Российские комментаторы отреагировали по-разному.

Согласен с фолом, но не согласен с решением удалить Буффона. Так вижу;)

Чисто британская мерзопакость. Зато вошёл в историю, удалив Буффона в его последнем матче в жизни в Лиги чемпионов. Лузер. Буууууууууууууууууууууууууууу

Реал , конечно, нытики. 3:0-то в Турине с неба свалились. Или судья подарил; я уж и не помню. А Юве великий именно потому, что против были нытики, да. Это ж нытиков отвозить — признак величия. Да будьте вы душой щедрее. Вы великий матч видели! Что ж вы из него говна кусок вынесли.) pic.twitter.com/VlvRL1OaJz

Чувак не имел права удалять Буффона. Перед богом и людьми не имел. Даже если тот сказал все самые страшные и неправильные слова на свете… Но чувак и останется в памяти как чувак. А Буффон — как Буффон…

Только вчера сказал Нобелю @ANobelito: «жаль, что Куадрадо на последней секунде первого матча промазал с двух метров, 1:3 — это хоть что-то». Но вот уж не думал, что у того промаха будет такой вес… Невероятная Лига Чемпионов.

Ох, а кто напомнит, как Реал в прошлом году прошёл Баварию в 1/4 на Бернабэу?! Да-да, пенальти сегодня, конечно, был!)

— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 11 апреля 2018 г.

«Мы были близки, но, к сожалению, иногда в футболе некоторые решения непонятны. Это позор. «Ювентус» в матче с «Реалом» был сильнейшей командой на поле. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке Италии», — написал в своем инстаграм полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич

Abbiamo veramente dato tutto stasera. Eravamo vicini, ma purtroppo a volte nel calcio certe decisioni sono incomprensibili. Stasera eravamo la squadra più forte sul campo. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Adesso prepariamoci a vincere nostro scudetto e coppa Italia. #finoallafine⚪️⚫️ @juventus

Публикация от Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)

11 Апр 2018 в 3:17 PDT «После сегодняшнего матча я еще больше горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — написал Пауло Дибала в своем твиттере.

Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 11 апреля 2018 г.

Английский судья: Оливер принял правильное решение, удалив Буффона за агрессивный протест

Российский юморист Гарик Мартиросян тлже удивлен удалению Буффона.

Как же так?

Публикация от Гарик Мартиросян (@martirosian_official)

11 Апр 2018 в 1:43 PDT Новоиспеченный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожалел Буффона, но остался доволен победой «Реала».

Джанлуиджи Буффон : У Оливера в груди не сердце, а мусорный бак Amazing match with happy ending 👌😇 #HalaMadrid @realmadrid 🔝 ❗️ Буффона жалко, но это спорт и тут только один победитель, Ювентус сегодня был очень близок к победе. #РеалМадрид 1️⃣

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

11 Апр 2018 в 2:29 PDT Журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо считает, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после назначения пенальти в ворота активно жестикулировал в сторону игроков мадридцев, намекая на взятку судье.

"You pay! You pay!". Giorgio Chiellini… pic.twitter.com/aMqOdATlAT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 апреля 2018 г.