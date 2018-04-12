Объявлен победитель конкурса костюмов для Black Desert

Конкурс на лучший костюм для MMORPG Black Desert официально завершился. До финала дошли только десять работ, по одному на каждый регион, где издавалась игра. И теперь нам стал известен победитель, за которого отдали свои голоса наибольшее количество пользователей.

Итак, лучшим костюмом стал JUNGLE TERROR для класса Берсерк (Тайланд). Костюм набрал 16.7% голосов и занял первое место. Не слишком сильно отстает Северная Америка, набравшая 15.5%. А тройку лидеров замыкает Япония с 13.6% голосов. Россия заняла лишь седьмое место. Все участники получили по $3.000, а победителю дополнительно достались $10.000. Результаты можно посмотреть на специальной странице конкурса.