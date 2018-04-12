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Объявлен победитель конкурса костюмов для Black Desert
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Объявлен победитель конкурса костюмов для Black Desert 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Конкурс на лучший костюм для MMORPG Black Desert официально завершился. До финала дошли только десять работ, по одному на каждый регион, где издавалась игра. И теперь нам стал известен победитель, за которого отдали свои голоса наибольшее количество пользователей.
Итак, лучшим костюмом стал JUNGLE TERROR для класса Берсерк (Тайланд). Костюм набрал 16.7% голосов и занял первое место. Не слишком сильно отстает Северная Америка, набравшая 15.5%. А тройку лидеров замыкает Япония с 13.6% голосов. Россия заняла лишь седьмое место. Все участники получили по $3.000, а победителю дополнительно достались $10.000. Результаты можно посмотреть на специальной странице конкурса.
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