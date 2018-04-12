Биатлон. Полиция подозревает руководство IBU в коррупции

Родченков вовремя вспомнил про чемодан долларов и сокрытый допинг и теперь решил взорвать весь биатлон и выкинуть оттуда Россию.

Снова допинг и коррупция

В среду 11 апреля в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU. Были изъяты компьютеры и документы, генеральный секретарь Николь Реш дала показания и согласилась на время расследования покинуть свой пост, что говорит о серьёзности обвинений. Исполком IBU обещает провести скорое заседание, а его глава Андерс Бессеберг пока отрицает все обвинения, но выглядит растеряно. Уже совсем скоро мы узнаем подробности, и возможно многолетнему главе мирового биатлона придётся покинуть свой пост, не дожидаясь отчётно-выборного конгресса.

Расследованием занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями, так как Бессебергу, Реш и другим чиновникам IBU предъявляется обвинение в коррупции по двум направлением. Первое — сокрытие отклонений в кровяных паспортах у российских спортсменов, во-вторых, обход антимонопольного законодательства при распределении прав на телевизионные трансляции и в-третьих, покупка Россией голосов за Тюмень членов конгресса при выборе столицы чемпионата мира-2021.

Месть за Тюмень

Очевидно, что всё происходящее — это ответка руководству IBU за упрямство в отстаивании Кубка мира в Тюмени. ВАДА сейчас не позволяет ни одной федерации проводить какую-либо самостоятельную политику, а потому Бессебергу просто указывают его место, что собирались сделать давно. 72-летний президент IBU уже не раз заявлял, что избираться на новый срок не намерен, да и норвежская федерация биатлона уже давно подвергает его критике и не намерена выдвигать на этот пост.

Цель Бессеберга в последние годы была сгладить все скандалы и острые углы и красиво завершить свой 25-летний цикл, в котором он превратил биатлон из зимней разновидности никому ненужного пятиборья в самый популярный вид спорта на снегу. Очевидно, что такой возможности ему теперь не дадут. Вопрос лишь в том, есть ли реальные доказательства сокрытия допинга и коррупции, и что будет говорить Бессеберг, если дело дойдёт до суда. Вдруг у него найдутся свои объяснения внезапным окончаниям карьеры целой россыпи биатлонных звёзд с введением кровяных паспортов.

Говорящая голова Родченкова — это все доказательства

Мы уже не раз сравнивали нынешний образ Григория Родченкова с героем Оруэлла — Голдстейном. Человека давно уже никто не видел, скорее всего его нет в живых, но от его имени высказываются самые фантастические версии, которые всеми воспринимаются как стопроцентные доказательства. Так в этот раз Родченков вдруг внезапно «вспомнил», что больше половины российских биатлонистов употребляли допинг, а их отклонения в паспортах крови помогал скрывать сам Андерс Бессеберг, за что лично получил целый чемодан долларов. Какого размера был чемодан и какого достоинства банкноты там лежали, Родченков вспомнить ещё не успел, а потому точную сумму мы назвать не можем, но в прессе уже появляются разные цифры от 200 до 400 тыс. долларов. Эти данные ВАДА и передала полиции Австрии и Норвегии, которые начали расследование. Другим важным аргументом была поддержка Бессебергом России. Ведь раз не выкинул русских из биатлона, значит точно брал от них деньги!

Можно только предполагать, какой круг российских биатлонистов сейчас попадёт под подозрение. Фамилию олимпийского чемпиона Ванкувера Евгения Устюгова Родченков уже огласил, а среди подозреваемых могут оказаться и все не допущенные до Игр в Ванкувере спортсмены. Ну а дальше истерия покатилась как снежный ком. Норвежский канал NRK, известный своими инсайдами и сливом информации, первым озвучил эту версию. Тут же активизировался новый борец за чистоту спорта, пришедший на смену Коукаловой Самуэльссон. Оказалось, что 20-летний юноша в курсе информации пятилетней давности о манипуляциях с допинг-пробами IBU и уверен в виновности руководства Союза. Остаётся только догадываться на какие терапевтические исключения теперь наработал молодой человек.

Конечно, если какие-то доказательства коррупции в IBU и найдут, то непременно с участием России. Собственно это и затевалось с целью не дать восстановить СБР полноценное членство и не дать ВАДА восстановить РУСАДА уже в мае. Нужный информационный фон, как и с делом Cкрипалей уже создан, а дальше не важно травили их российским газом и травили ли газом вообще, нужные санкции будут приняты. Однако здесь вопрос касается деловой репутации бывшего руководства СБР. В те годы российский биатлон возглавлял Михаил Прохоров, а его правой рукой и вице-президентом IBU был Сергей Кущенко . Получается, что Родченков предъявил обвинение им.