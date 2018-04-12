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В Уфе федеральный канал ищет экстрасенсов
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В Уфе федеральный канал ищет экстрасенсов 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
В конце следующей недели, 21 апреля, в башкирской столице пройдет кастинг канала «ТНТ» для участия в 19-м сезоне мистического проекта «Битва экстрасенсов». Представители федерального канала отберут сильнейших людей со сверхспособностями для того, чтобы пригласить их пройти три отборных этапа: ширма, багажник и мистер икс.
Для того чтобы вас позвали и проверили ваши силы, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и оставить заявку. После этого с вами свяжутся редакторы шоу и расскажут, куда и когда подойти.
Кстати, в прошлый сезон сумел пройти юный башкирский маг — ключник Никита Турчин. Для того, чтобы принять участие в съемках 18-го сезона «Битвы экстрасенсов», Никите пришлось ехать за разрешением к своим родителям.
Свои способности, как считает Никита, он получил от бабушки-целительницы, которой когда-то помогал варить зелья. Сам Турчин причисляет себя к магам — «ключникам». На все испытания паренек берет с собой связку ключей умерших людей. Именно души их прошлых хозяев, с его слов, помогли отыскать человека в багажнике на кастинге.
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