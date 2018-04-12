Ещё
Юрий Гагарин в городе Горьком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Гагарин в городе Горьком 

Нижегородская правда 48 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Юрий Гагарин за рулём «Волги». Юрий Гагарин в городе Горьком В городе Горьком Юрий Гагарин был только один раз. В феврале 1963 года он приезжал на автозавод, чтобы отремонтировать свою подарочную 21-ю «Волгу». Машину эту он очень любил. На ней он и приехал в наш город. «Нижегородская правда» публикует фотографии Юрия Гагарина на ГАЗе. Рабочие устроили знаменитому космонавту тёплый приём.
Ранее «Нижегородская правда» писала, что сегодня комитет по делам архивов Нижегородской области представит документы, связанные с именем Юрия Гагарина.
Нижегородская правда: последние новости
6-летний мальчик из Нижнего Новгорода знает таблицу Менделеева лучше всех В Нижнем Новгороде запретят оборот гражданского оружия Недолго радовал финал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото71
В WADA заявили о взятке России71
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение