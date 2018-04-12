Юрий Гагарин в городе Горьком

Юрий Гагарин за рулём «Волги». Юрий Гагарин в городе Горьком В городе Горьком Юрий Гагарин был только один раз. В феврале 1963 года он приезжал на автозавод, чтобы отремонтировать свою подарочную 21-ю «Волгу». Машину эту он очень любил. На ней он и приехал в наш город. «Нижегородская правда» публикует фотографии Юрия Гагарина на ГАЗе. Рабочие устроили знаменитому космонавту тёплый приём.

Ранее «Нижегородская правда» писала, что сегодня комитет по делам архивов Нижегородской области представит документы, связанные с именем Юрия Гагарина.