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Разработка самарских ученых в списке 10 изобретений, которые изменят мир
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Разработка самарских ученых в списке 10 изобретений, которые изменят мир 

АиФ-Самара 36 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Разработка ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева вошла в список десяти российских изобретений, которые могут изменить мир, составленный информационным агентсвом «РИА Новости», сообщает сайт вуза.
Речь идет о первом в мире сверхлегком дифракционном объективе. Разработка была представлена на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit 2017, которая состоялась в ноябре 2017 года в Лиссабоне.
Один оптический элемент весом всего пять грамм заменяет сложную и громоздкую систему линз и зеркал, аналогичную той, что используется в телеобъективах с фокусным расстоянием 300 мм и весом от 500 грамм.
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 Ещё 2 источника 
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