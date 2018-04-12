Разработка самарских ученых в списке 10 изобретений, которые изменят мир

Разработка ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева вошла в список десяти российских изобретений, которые могут изменить мир, составленный информационным агентсвом «РИА Новости» , сообщает сайт вуза.

Речь идет о первом в мире сверхлегком дифракционном объективе. Разработка была представлена на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit 2017, которая состоялась в ноябре 2017 года в Лиссабоне.

Один оптический элемент весом всего пять грамм заменяет сложную и громоздкую систему линз и зеркал, аналогичную той, что используется в телеобъективах с фокусным расстоянием 300 мм и весом от 500 грамм.