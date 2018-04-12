Эта спортсменка пожертвовала многим, чтобы помочь незнакомцу

Жизнь каждого из нас — это ежедневный выбор между желаемыми действиями и достойными, и от того, какой выбор мы делаем, зависит не только наша собственная жизнь, но и жизнь тех, кто нас окружает.

Так же, как один неправильный поступок может повлечь за собой целую цепь неприятностей, так и правильные поступки становятся началом чего-то большого и доброго, наглядным примером того, что у нашего мира ещё есть шанс.

Один из таких примеров продемонстрировала кенийская спортсменка Жаклин Киплимо во время марафонского забега в Малайзии.

На 10-м километре забега спортсменка подбежала к специальному столику и взяла для себя бутылку воды, чтобы попить, поскольку стояла невероятная жара. В этот момент она заметила, что рядом пробегает парень без рук.

Поняв, что в такую жару без воды ему никак не обойтись, и что самостоятельно он не сможет обеспечить себя питьём на протяжении всего забега, кенийка приняла решение, которое, в конечном итоге, стоило ей победы

Начиная с отметки в 10 км, Жаклин Киплимо решила бежать рядом с этим спортсменом, подавая ему воду, когда он этого просил. Так, они вместе преодолели расстояние до отметки в 38 километров и только на финишной прямой, за 4 км до финальной черты, убедившись, что у её «напарника» хватит сил добежать до финиша, Киплимо рванула вперёд.

В результате такого своего поступка, спортсменке удалось пересечь финишную прямую всего лишь второй по счёту среди женщин-участниц

По завершении марафона, отвечая на вопросы журналистов, Жаклин сказала, что не видит в своём поступке ничего героического и совершенно не жалеет о том, что не заняла первого места, потому что есть вещи, которые для неё имеют гораздо более важное значение.

И это так: оставаться человеком в любой ситуации и помогать людям, нуждающимся в твоей помощи здесь и сейчас, — это гораздо важнее, чем любые медали и награды!