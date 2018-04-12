Андрей Назаров: Увеличение количества игр — сильный ход КХЛ

«Несколько дней назад завершил свой сезон „Реактор“. Год назад наш фарм-клуб во главе с игроками „Нефтехимика“ играл в финале Кубка Харламова — с фарм-клубом всё того же ЦСКА, а на сей раз остановился в шаге от главной серии сезона. „Реактор“ — самый стабильный клуб на Востоке МХЛ в последних двух сезонах, многие его игроки вновь приглашены в июньский молодежный лагерь „Нефтехимика“. Его сроки в ближайшее время согласуем с профсоюзом КХЛ.

Как известно, в предстоящем чемпионате КХЛ будут проведены рекордные 62 матча. Увеличение количества игр — сильный ход КХЛ, мы этот ход ждали и считаем его абсолютно верным. Наверное, в дальнейшем за счёт оптимизации пауз на Евротур удастся выйти и на отметку 68-70 игр. Так или иначе, но более насыщенный регулярный чемпионат увеличивает требования к функциональному состоянию игроков. И в молодёжном лагере мы это почувствуем — новичков „Нефтехимика“-2018 ждут новые и интенсивные нагрузки. Они будут даны по-новому, ведь старт „регулярки“-2018/19 намечен на 1 сентября, тогда как год назад мы начинали на 10 дней раньше. В прошедшем чемпионате было тяжеловато: 20 августа перед первым матчем чемпионата в Нижнекамске была жара, город ещё пребывал в отпускном режиме. Осенний старт удобнее всем — и игрокам, и зрителям, и тренерам.