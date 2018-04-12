Карвахаль: «Судья назначил очевидный пенальти»

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль подвел итоги ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:3).

"Игра получилась тяжелой, и мы не ожидали, что она сложится таким образом. Я не переставал верить в «Реал», и вот мы в следующей стадии турнира.

Мне показалось, что судья назначил очевидный пенальти. Васкес был готов забить, но в этот момент его повалили на газон. Роналду забивает очень важные голы для нашего клуба. Любая из оставшихся команд способна выиграть трофей. Будем ждать жеребьевку", — цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

Напомним, «Ювентус» уступил «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 3:4.