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Карвахаль: «Судья назначил очевидный пенальти»
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Карвахаль: «Судья назначил очевидный пенальти» 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль подвел итоги ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:3).
"Игра получилась тяжелой, и мы не ожидали, что она сложится таким образом. Я не переставал верить в «Реал», и вот мы в следующей стадии турнира.
Мне показалось, что судья назначил очевидный пенальти. Васкес был готов забить, но в этот момент его повалили на газон. Роналду забивает очень важные голы для нашего клуба. Любая из оставшихся команд способна выиграть трофей. Будем ждать жеребьевку", — цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.
Напомним, «Ювентус» уступил «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 3:4.
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