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Бесплатная горячая линия для пациентов продлена
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Бесплатная горячая линия для пациентов продлена 

Доктис 27 минут назад
Бесплатная телефонная горячая линия для пациентов будет работать до конца октября.
Всероссийская горячая линия для пациентов, организованная Всероссийским союзом пациентов (ВСП), оказалась настолько популярной, что ее решили продлить до конца октября 2018 года. При этом организаторы не исключают, что придется продлить ее и еще дольше, если востребованность не упадет.
Телефон 8−800−500−8266 можно набрать, если вы хотите задать вопрос о получении льготных лекарств, не можете записаться к востребованному специалисту, недовольны порядком проведения платных или бесплатных обследований или хотите пожаловаться на качество обслуживания в медицинском учреждении. Консультанты горячей линии не дают советы по поводу лечения тех или иных заболеваний, но могут уточнить шаги диагностики или подсказать нужного вам профильного врача. Большинство звонков на линию связаны с жалобами, и в 84% ситуаций специалистам ВСП удается разрешить конфликт.
Бесплатная горячая линия для пациентов работает в будни с 7.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени.
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