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«Ъ»: российским магазинам разрешат продавать безрецептурные лекарства
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«Ъ»: российским магазинам разрешат продавать безрецептурные лекарства 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Минпромторг доработал законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Обновленный документ, первоначальная версия которого вызвала недовольство в фармацевтической отрасли из-за возможности предоставлять ритейлерам упрощенную лицензию, предлагает разрешить продуктовым сетям торговать лекарствами вообще без этого документа", — сообщает издание.
Уточняется, что в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.
Ранее сообщалось, что кабмин предупредили о возможной нехватке рецептурных лекарств.
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