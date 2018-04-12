В Чемпионате мира по футболу 2018 примут участие волонтеры-медики

На матчах Чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбурге будут работать 50 волонтеров-медиков, это студенты старших курсов Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС координатор Свердловского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

Активисты окажут первую помощь приезжим болельщикам мундиаля. Медиков можно найти в фан-зоне и медицинских организациях города.

«Определены точки оказания помощи приезжим болельщикам — четыре медицинских организации. На сегодняшний день мы набрали и разбили по сменам порядка 40-50 волонтеров-медиков, но у нас будет резерв — думаю, такие волонтеры выйдут еще и в фан-зону», — рассказал Чигвинцев.

Также он отметил, что среди требований, которые предъявлялись к кандидатам — знание английского языка на уровне не ниже среднего.

В Екатеринбурге вызвались 50 активистов старших курсов медколледжа и медуниверситета