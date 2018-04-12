События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля 

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Песков: Власти держат под плотным вниманием ситуацию с падением акций компаний РФ

Восстановление работы рудника "Мир" займет не менее 7 лет

Минпромторг: Дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за 5-7 лет