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Ростовчанин взял «бронзу» на первенстве мира по тхэквондо
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Ростовчанин взял «бронзу» на первенстве мира по тхэквондо 

АиФ Ростов 18 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовский спортсмен Георгий Попов взял «бронзу» на первенстве мира по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров.
Согласно информации из официальных источников, на предварительной стадии проходящего в Тунисе турнира ростовчанин выиграл поединки с соперниками из Буркина-Фасо (39:0), Кореи (42:21) и Венгрии (36:26).
В четвертьфинале Георгий Попов одержал победу над спортсменом из Туниса (24:4), но полуфинале уступил представителю Ирана (38:39).
Всего в мировом первенстве принимают участие более 1000 спортсменов из 156 стран.
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