Ростовчанин взял «бронзу» на первенстве мира по тхэквондо

Ростовский спортсмен Георгий Попов взял «бронзу» на первенстве мира по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров.

Согласно информации из официальных источников, на предварительной стадии проходящего в Тунисе турнира ростовчанин выиграл поединки с соперниками из Буркина-Фасо (39:0), Кореи (42:21) и Венгрии (36:26).

В четвертьфинале Георгий Попов одержал победу над спортсменом из Туниса (24:4), но полуфинале уступил представителю Ирана (38:39).

Всего в мировом первенстве принимают участие более 1000 спортсменов из 156 стран.