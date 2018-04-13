В САО жители поборются за звание лучшего спринтера

25 апреля в Химкинском лесопарке пройдет легкоатлетический кросс для жителей севера столицы.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие от 18 лет. Как рассказал представитель Центра физической культуры и спорта САО, соревнования пройдут в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы, а также спартакиады «Спорт для всех».

При этом побороться за первое место можно будет в разных возрастных категориях.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 747-29-75, 8 (963) 637-32-09. Регистрация участников откроется в десять утра. На старт бегуны выйдут в 10.30. Место встречи — улица Левобережная, 12.