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В САО жители поборются за звание лучшего спринтера
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В САО жители поборются за звание лучшего спринтера 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
25 апреля в Химкинском лесопарке пройдет легкоатлетический кросс для жителей севера столицы.
Принять участие в соревнованиях могут все желающие от 18 лет. Как рассказал представитель Центра физической культуры и спорта САО, соревнования пройдут в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы, а также спартакиады «Спорт для всех».
При этом побороться за первое место можно будет в разных возрастных категориях.
Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 747-29-75, 8 (963) 637-32-09. Регистрация участников откроется в десять утра. На старт бегуны выйдут в 10.30. Место встречи — улица Левобережная, 12.
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