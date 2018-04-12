Журналистов выгнали из пресс-зоны «Сантьяго Бернабеу» из-за конфликта

Журналистов выгнали из пресс-зоны стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «сливочными» и «Ювентусом», сообщает корреспондент AP Роб Харрис в своём «твиттере».

После окончания матча «Реала» и «Ювентуса» итальянские и испанские журналисты затеяли спор, после чего всех представителей СМИ выгнали из пресс-зоны стадиона.

«Реал» по итогам двухматчевого противостояния с «Ювентусом» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Своего соперника по следующей стадии турнира «сливочные» узнают завтра, 13 апреля, после жеребьёвки.