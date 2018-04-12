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Журналистов выгнали из пресс-зоны «Сантьяго Бернабеу» из-за конфликта
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Журналистов выгнали из пресс-зоны «Сантьяго Бернабеу» из-за конфликта 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Журналистов выгнали из пресс-зоны стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «сливочными» и «Ювентусом», сообщает корреспондент AP Роб Харрис в своём «твиттере».
После окончания матча «Реала» и «Ювентуса» итальянские и испанские журналисты затеяли спор, после чего всех представителей СМИ выгнали из пресс-зоны стадиона.
«Реал» по итогам двухматчевого противостояния с «Ювентусом» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Своего соперника по следующей стадии турнира «сливочные» узнают завтра, 13 апреля, после жеребьёвки.
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