Все танцуют, как зелёный человечек: сибирячка запустила странный флешмоб в Instagram

Ролик известной новосибирской танцовщицы Полины Дубковой в Instagram набрал более 2,8 миллиона просмотров — танец повторяют по всему миру и выкладывают под хештегами.

«Тогда ещё об этом зелёном человечке особо никто не знал. Я повторила танец, мне показалось, что это будет весело. Видео разрепостили паблики, и оно раскрутилось. Другие блогеры поняли, что такой ролик приносит много просмотров и тоже начали снимать. Сначала русские, потом — зарубежные», — рассказала Полина НГС.

Новосибирская телеведущая и блогер Василина Катаева тоже не пропустила тренд и сняла свой ролик. «Я просто увидела танец в интернете, мне необходимо следить за трендами и снимать то, что смотрят люди», — рассказала Катаева.

Сибиряки начали повторять танец просто для развлечения.

Недавно Полина Дубкова выпустила продолжение — она повторила танец по просьбе подписчиков. Второй ролик, опубликованный на минувшых выходных, снова набрал больше 2 миллионов просмотров и попал в развлекательные паблики.

«Зеленый чувак вернулся! Кто круче станцевал: я или он? Кстати, именно я запустила этот тренд изначально, и Instagram просто взворвало», — написала под видео Полина в своем профиле.

Новый челлендж вышел за пределы России. Танец начали повторять блогеры с Украины.

В интернете под хештегами «зеленый чувак», «кто круче», «зеленый человечек» можно найти большое количество роликов, танец повторяют даже дети. Большую часть роликов публикуют танцоры, которым просто нравится идея.

Новосибирцы любят флешмобы. В день выборов президента РФ болельщики новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» устроили флешмоб на избирательных участках: они приходят голосовать в шапках, шарфах и джерси с символикой любимой команды.