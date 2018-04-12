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Гончаренко: у ЦСКА появилась какая-то надежда после игр «Ювентуса» и «Ромы» в ЛЧ
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Гончаренко: у ЦСКА появилась какая-то надежда после игр «Ювентуса» и «Ромы» в ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного домашнего матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
«В физическом плане у игроков абсолютно никаких проблем не видим. Единственное, на игру может влиять эмоциональная составляющая. Но надеемся, что полный стадион, соперник и уровень турнира выровняют эту ситуацию.
Нам сегодня нужна поддержка болельщиков, и мы должны верить в то, что способны отыграться. На протяжении 90 минут нужно искать шансы, как исправить положение. Это футбол, и здесь всякое бывает. Нужно верить.
Наверняка футболисты ЦСКА видели матчи «Ромы» и «Ювентуса». Понятно, что информация доходит до их ушей. Но каждый отдельный матч — это своя история. Тем не менее, наверное, зародилась какая-то надежда в том числе после этих матчей.
Одна из главных задач — не быть зажатыми на поле. Если это есть, то это уже хорошая составляющая. Конечно, сложно, но если отречься от того, что это «Арсенал», и попробовать контролировать игру, это будет для нас очень хорошим подспорьем», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».
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