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Ловчев: «Головин давно прошёл смотрины в „Арсенале“
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Ловчев: «Головин давно прошёл смотрины в „Арсенале“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном интересе к Александру Головину лондонского «Арсенала».
— Головин на сегодня самый перспективный молодой футболист в России. Наверное, он мог бы заиграть в хорошем европейском клубе. Я делаю акцент на слове «наверное». Он красиво забил в Лондоне, но на гол не очень обращают внимание, когда твоя команда проигрывает со счетом 1:4. Но то, что Головин играет в современный, быстрый футбол, смело берет игру на себя, это у него не отнимешь. Много писали об интересе к нему «Арсенала» и лично Арсена Венгера. Если это так, то, думаю, смотрины в «Арсенале» он давно прошел, в клубе о Головине имеют полную информацию. Поэтому не завтрашний матч в «Арсеналом» станет для него смотринами, а чемпионат мира. Саше надо абстрагироваться от этих разговоров, просто выйти и сыграть, как он умеет, — заявил эксперт в интервью изданию «Советский спорт».
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